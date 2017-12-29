Пять человек спасли при пожаре на северо-востоке Москвы

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Пожар произошел на балконе одной из квартир на северо-востоке столицы.В ходе проведения разведки и тушения пожара были спасены 5 человек, 15 человек перешли в безопасную зону.

Возгорание произошло в 18:04 на четвертом этаже дома № 20А по улице Академика Комарова. Спустя 28 минут пожар ликвидировали. Площадь распространения огня составила 40 квадратных метров, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

При тушении было задействовано восемь единиц техники. Пострадавших нет.