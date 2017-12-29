В дептрансе сообщили об исправности систем попавшего в ДТП автобуса

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Рулевая и тормозная системы у автобуса, который наехал на остановку общественного транспорта на Сходненской улице, были в порядке. Об этом заявили в столичном департаменте транспорта, сообщает РИА Новости.

Инцидент на Сходненской улице произошел утром 29 декабря у дома № 37. Происшествие обошлось без жертв, не тяжелые травмы получили три человека.

По предварительной версии, водитель автобуса врезался в остановку, пытаясь избежать столкновения с другим автомобилем. Предположительно, за рублем иномарки находился таксист. Водителя автомобиля задержали.

Подробнее о том, что известно о ДТП, читайте в нашем материале.