Очевидец рассказал о ДТП с автобусом на улице Сходненская

29 декабря, 16:40
Фото: ТАСС/Серегей Бобылев
Очевидец ДТП у метро "Сходненская" рассказал подробности инцидента с автобусом. Он отметил, что после аварии на улице началась паника.
"Я услышал гром. Люди начали сбегаться к месту происшествия… Поначалу у людей был шок, они начали убегать оттуда", – цитирует собеседника RT.
Свидетель также отметил, что медики оказались на месте происшествия достаточно быстро. Он добавил, что кареты скорой помощи увезли нескольких людей, не уточнив в каком состоянии они находились.
Автобус врезался в остановку общественного транспорта на улице Сходненская около дома 37 29 декабря. В результате ДТП никто не погиб, пострадали три человека.
По предварительной информации, виновником происшествия мог быть водитель такси, врезавшийся в автобус перед тем, как тот наехал на павильон. Он задержан на месте инцидента.
На улице уже восстановлено движение, ранее его перекрывали по указанию ГИБДД. Участников аварии увезли с места происшествия.
Подробнее о ДТП на Сходненской улице читайте в тексте портала Москва 24.
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