Число пострадавших при теракте в Петербурге возросло до 18

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Число пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге увеличилось. За медицинской помощью обратились еще четверо раненных, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

"Прошедшей ночью за медицинской помощью обратились еще четыре пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток". После осмотра специалистами, трое оставлены в ЛОР-отделении стационара Мариинской больницы", – цитирует Митянину "Газета.ру".

Итоговое количество пострадавших составляет 18 человек. 28 декабря Митяева сообщила об еще одном раненом, до этого озвучивали данные о 13 получивших травмы.

Взрыв произошел в магазине на Кондратьевском проспекте в Петербурге 27 декабря. Владимир Путин назвал происшествие терактом, но официально расследование идет по статье "покушение на убийство".

Сработавшее устройство было начинено поражающими элементами. Его мощность составила 200 грамм в тротиловом эквиваленте. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил оперативно оказывать помощь пострадавшим.