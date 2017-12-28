Шесть пострадавших остаются в больнице после взрыва в Санкт-Петербурге

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Шестеро раненых все еще находятся в больницах после взрыва в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге. Об этом на своей страницы в Twitter сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

"По состоянию на 21.30 28 декабря общее количество пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток": 14 человек. Из них от госпитализации отказались шесть пострадавших. Остаются в стационарах: средней тяжести – двое, средне-тяжелой ближе к удовлетворительному – трое, удовлетворительной – один", – написала она.

Владимир Путин уже объявил, что 27 декабря в Санкт-Петербурге произошел теракт. Речь идет взрыве в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте.

Устройство было начинено поражающими элементами. Его мощность составила 200 грамм в тротиловом эквиваленте. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил оперативно оказывать помощь пострадавшим.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.