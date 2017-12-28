Путин назвал взрыв в Санкт-Петербурге терактом

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Владимир Путин объявил, что 27 декабря в Санкт-Петербурге произошел теракт, сообщает РИА Новости.

"Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт", — сказал Путин на встрече с офицерами-участниками военной операции в Сирии.

Вечером 27 декабря в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте произошел взрыв. В результате пострадали 13 человек.

Взорвалось устройство, начиненное поражающими элементами. Его мощность составила 200 грамм в тротиловом эквиваленте. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил оперативно оказывать помощь пострадавшим.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.