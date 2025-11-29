Силы ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили субботу, 29 ноября, 21 украинский БПЛА над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В частности, в период с 18:00 до 23:00 11 дронов были уничтожены над акваторией Черного моря, восемь – над Белгородской области, а по одному – над Орловской и Ростовской областями.

Ранее три заправки были атакованы украинскими беспилотниками на территории северных районов ЛНР. Две АЗС подверглись атаке в Старобельском муниципальном округе, еще одна – в Белокуракинском округе. Оказались повреждены фасады зданий автозаправочных станций.

До этого осколки беспилотника повредили крышу нежилого одноэтажного здания, которое пустует уже несколько лет, в Тамале Пензенской области. Взрывной волной также были выбиты стекла в расположенном рядом жилом многоквартирном доме.

