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Четверо сотрудников полиции погибли при обстреле здания ОМВД в селе Юбилейном Херсонской области утром 28 ноября. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

"Четверо полицейских погибли на месте, 18 человек ранены в результате обстрела здания ОМВД России "Новокаховский" в селе Юбилейном", – говорится в сообщении.

Пятеро полицейских были госпитализированы с тяжелыми ранениями, остальным оказали помощь на месте. Обстрел был совершен из реактивной системы залпового огня HIMARS.

До этого два российских бойца территориальной самообороны пострадали после атаки дрона ВСУ в Белгородской области. Происшествие случилось в Борисовском районе в хуторе Климовое.

