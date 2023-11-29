Один человек стал жертвой урагана в Стамбуле

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Один человек стал жертвой урагана, обрушившегося на Стамбул, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

По их информации, в городе зафиксированы 148 инцидентов. Среди них 9 подтоплений, 27 случаев, когда ветер сорвал крыши, 43 падения деревьев.

Ночью в районе Кягытхане упал фонарный столб, в результате чего пострадал гражданин. Его госпитализировали, а уже в больнице он скончался.

Также в ночь на 29 ноября в районе Эйюпсултан произошел оползень, из-за которого были эвакуированы три общежития. Их жителей разместили в отелях.

Два аэропорта города работают в обычном режиме. В то же время отменены рейсы паромов, в том числе из Стамбула в город Бурса.

Ранее синоптики объявили желтый уровень угрозы в провинции Стамбул из-за ураганов до 80 километров в час.

Из-за сильного шторма нефтяной танкер под флагом Турции сел на мель у берегов Стамбула. Инцидент произошел в ночь на 29 ноября. На место происшествия были направлены буксиры, специалисты эвакуировали на сушу весь экипаж танкера – 11 человек.