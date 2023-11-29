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29 ноября, 06:51

Происшествия

Нефтяной танкер из-за шторма сел на мель у берегов Стамбула – СМИ

Фото: 123RF/alexyz3d

Из-за сильного шторма нефтяной танкер под флагом Турции сел на мель у берегов Стамбула. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в генеральном управлении турецкой береговой охраны.

Инцидент произошел в ночь на 29 ноября. На место происшествия были направлены буксиры, специалисты эвакуировали на сушу весь экипаж танкера – 11 человек.

Ранее сообщалось, что сильный шторм выбросил на мель сухогруз BLUE SHARK под флагом Белиза около побережья Анапы в районе поселка Витязево. На борту судна находился 21 человек экипажа, среди них – граждане Сирии, Индии и Египта.

В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что розлива нефтепродуктов на месте выброса сухогруза не выявлено.

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