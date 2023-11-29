Суд приговорил жителя Ялты к 16 годам колонии за шпионаж в пользу Украины

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Верховный суд Крыма приговорил 50-летнего жителя Ялты к 16 годам колонии за государственную измену, мужчина передавал спецслужбам Украины секретные данные. Об этом сообщается на странице суда в соцсети "ВКонтакте".

В ходе расследования выяснилось, что злоумышленник с 2017 по 2018 год по указке украинской спецслужбы собирал и передавал данные, составляющие государственную тайну РФ. Суд постановил, что ялтинец предоставлял Киеву информацию в том числе о сотрудниках ФСБ.

Мужчина был задержан еще в ноябре 2021 года. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

"Также подсудимому установлено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на год и штраф 300 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Осужденный проходил по статье о государственной измене в форме шпионажа. Рассмотрение уголовного дела осуществлялось в закрытом формате из-за грифа "секретно".

Между тем в Москве отправили в СИЗО мужчину, который планировал взорвать цистерну на железнодорожной станции в столице. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статьям "Приготовление к совершению террористического акта" и "Покушение на незаконное изготовление взрывного устройства".

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