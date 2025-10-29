Неизвестный мужчина незаметно провел ночь на Эйфелевой башне

Фото: 123RF.com/pcalvim

Неизвестный мужчина незаметно для охраны остался на ночь на Эйфелевой башне и покинул ее утром. После этого его стала разыскивать полиция, сообщила газета Le Parisien.

По данным журналистов, мужчина поднялся на достопримечательность в 21:35 27 октября, пройдя по билету, купленному на официальном сайте. В следующий раз его нашли на записях с камер видеонаблюдения в 10:20 следующего дня, когда он прошел через турникеты на выход.

При этом никаких повреждений зафиксировано не было. Две команды кинологов обследовали все этажи башни и также не нашли ничего подозрительного. Видеозаписи показали, что на голове у мужчины была экшен-камера.

В Обществе по эксплуатации Эйфелевой башни (SETE) заявили, что подали жалобу в правоохранительные органы.

