Не менее 59 человек погибли, 150 пострадали в результате давки в центре Сеула – СМИ

Фото: телеграм-канал SHOT

Не менее 59 человек погибли, 150 получили травмы в результате давки, которая произошла в центре Сеула во время празднования Хэллоуина, сообщает Yonhap News Agency со ссылкой на экстренные службы.

На данное происшествие также отреагировали южнокорейский лидер Юн Сок Ель и премьер Хан Док Су. Они призвали врачей оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Президент страны также созвал экстренное заседание в связи с инцидентом.

В свою очередь, мэр столицы О Се Хун из-за данного ЧП решил прервать свой визит в Европу.

Уточняется, что, по данным местных правоохранителей, в районе, где проходило празднование Хэллоуина, в субботу, 29 октября, собралось порядка 100 тысяч человек.

Ранее 174 человека погибли, более 100 человек были госпитализированы в результате массовых беспорядков на футбольном стадионе в индонезийском городе Маланга.

Беспорядки начались после после матча между командами "Арема" и "Персебая". Фанаты проигравшей команды выбежали на поле, а полицейские применили против них слезоточивый газ, что спровоцировало панику и давку.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!