Полиция признала законной резонансную охоту на козерога на Алтае

Фото: instagram.com/fillederien

Полиция Республики Алтай убедилась в законности резонансной охоты на сибирского горного козла (козерога). Об этом сообщает РИА Новости.

"По результатам проверки установлено, что охота проводилась на законных основаниях, согласно правилам коллективной охоты, с разрешением на добычу козерога и зарегистрированным оружием", – указали в управлении МВД по региону.

Ранее в Сети появилось видео убийства козерога и фото с тушей животного. Материалы опубликовала туристка из Москвы. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин попросил правоохранительные органы проверить законность данной охоты.

В МВД республики заявили, что козерог был убит на территории общедоступных охотничьих угодий. Особь сибирского горного козла была взрослой. Кроме того, в ведомстве напомнили, что животное не подлежит государственной охране и не включено в Красную книгу России.

