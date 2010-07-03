Москвичку госпитализировали после скандала на работе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Жительницу столицы госпитализировали из-за нервного срыва после скандала на работе. Женщина пыталась прорваться в офис одной из компаний, откуда ее хотели уволить, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Поступило заявление о неадекватном поведении гражданки, которую не пустили в офис, а ранее хотели уволить. Женщина заявила, что ее хотят уволить якобы незаконно, а она "умнее всех и лучше всех работает". На место вызвали полицию", – сказал собеседник агентства.

Как уточняется, полицейские доставили москвичку в ОВД, убедились, что она в неадекватном состоянии, и вызвали скорую помощь.

Собеседник агентства уточнил, что женщину увезли в медучреждение. По факту случившегося начата проверка.

10 октября в аэропорту Шереметьево опоздавший на рейс пассажир устроил погром. Пресс-служба авиаузла опубликовала кадры погрома. На записи видно, как мужчина бьет по стойке регистрации ногами, а потом сбрасывает на пол мониторы.

Даже при появлении полицейских он продолжает крушить аппаратуру. Тогда им пришлось применить силу. Агрессивного хулигана доставили в линейный отдел внутренних дел на транспорте. Злоумышленника привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

