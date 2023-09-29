Чрезвычайное положение ввели в Нью-Йорке из-за сильного ливня и подтоплений

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Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул ввела чрезвычайное положение в городе и ряде регионов штата из-за сильного ливня и подтоплений. Соответствующее заявление она опубликовала на странице в соцсети X.

"Я объявляю чрезвычайное положение в Нью-Йорке, на Лонг-Айленде и в долине Гудзона из-за сильных дождей, которые мы наблюдаем по всему региону", – информировала губернатор.

Она призвала местных жителей не выходить на улицы без необходимости и не пытаться передвигаться по затопленным дорогам.

На фоне сильного ливня в Нью-Йорке подтопило несколько улиц. В связи с непогодой приостановили движение по ряду веток метро и закрыли терминал аэропорта Ла-Гуардия.

В середине августа в Риме, Болонье, Больцано, Брении, Кампобассо, Латине, Перудже, Риети и Флоренции объявляли красный уровень опасности из-за зноя. Максимальная температура воздуха в некоторых регионах Италии поднималась до 40 градусов. Минздрав страны сообщал, что жара спровоцировала рост показателя смертности людей старше 65 лет на 9%.

