Экс-футболист "Локомотива" угрожает покончить с собой во Франции – СМИ

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Бывший футболист московского "Локомотива" Алексис Бека Бека угрожает покончить с собой во Франции, сообщает France Bleu.

По информации издания, полузащитник, который сейчас выступает за французскую "Ниццу", находится на виадуке Маньян на автомагистрали А8.

На место прибыли экстренные службы и полиция. Кроме того, футбольный клуб "Ницца" направил к Бека Бека штатного психолога.

Бека Бека перешел из московского "Локомотива" в "Ниццу" в прошлом году. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. В текущем сезоне футболист не сыграл ни в одном матче.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин посоветовал игрокам уезжать из Российской Премьер-лиги (РПЛ). По его словам, проблема с мотивацией тоже присутствует, но она не основная.

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