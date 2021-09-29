МВД опубликовало видео допроса подозреваемого в попытке изнасилования девочки в Домодедове

14:47
Фото: ГУ МВД России по Московской области
МВД опубликовало видео допроса подозреваемого в попытке изнасилования 9-летней девочки на улице Восточной в подмосковном Домодедово, сообщает РЕН ТВ.
По информации подмосковных полицейских, уроженец Ярославской области под предлогом оказания помощи заговорил с девочкой и заманил в гаражи. В совершении преступления ему помешали прохожие. На крики девочки прибежал таксист.
"Мы сегодня с мужем сами лично спасли ребенка на улице Восточной, доме 10, корпусе 2. Он ребенка пытался затащить в гаражи и изнасиловать. Предупредите своих детей, чтобы ни с кем никуда не ходили", – рассказала местная жительница.
Мужчину 1970 года рождения задержали. Ранее он уже был судим в общей сложности на 31 год по статьям 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера") и 116 УК РФ ("Побои").
На допросе мужчина рассказал, что не имеет места регистрации и точно не знает причины своего задержания.
По словам помощника руководителя подмосковного главка СК РФ Ольги Врадий, в ближайшее время следователи предъявят преступнику обвинение и решат вопрос о мере пресечения.
Ранее следователи Забайкальского края задержали 42-летнего подозреваемого в изнасиловании малолетней девочки. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста".
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