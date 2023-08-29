В ХМАО один мужчина умер, второй оказался в реанимации после распития алкоголя

Фото: телеграм-канал "СК России по ХМАО-Югре"

Бизнесмен из Ханты-Мансийского автономного округа был доставлен в реанимацию после распития спиртного со своим другом. Последний умер, несмотря на оказанную ему медпомощь. Об этом рассказали в телеграм-канале СУ СК РФ по региону.

Как сообщает Следственный комитет, 66-летний мужчина из поселка Горноправдинск захотел выпить со своим другом в собственном магазине. На следующее утро мужчины были доставлены в больницу с признаками отравления.

"В ночь на 26 августа предприниматель был доставлен в реанимационное отделение окружной клинической больницы, где в настоящее время продолжает проходить лечение. Второй мужчина, 1956 года рождения, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался", – сказано в заявлении.

По информации ведомства, следователи завели уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека". Из магазина и склада бизнесмена сотрудники СК извлекли всю алкогольную продукцию и направили ее на экспертизу.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором чтении законопроект, который ужесточает правила продажи этанола организациями оптовой торговли лекарствами и сужает круг потенциальных покупателей препарата.

Согласно данным МВД РФ и Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, значительное количество лекарственных средств с международным непатентованным названием "этанол" часто становятся объектами для нелегального оборота, их также используют для производства суррогатного алкоголя.

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