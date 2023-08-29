Склады загорелись у площади трех вокзалов в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Отмечается, что инцидент произошел на Комсомольской площади, доме 1, строении 8. Сообщение о возгорании поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве в 17:30 по московскому времени.

В сообщении добавили, что огонь вспыхнул в одноэтажном складском здании.

Идет интенсивное распространение огня. Площадь пожара составляет 600 квадратных метров. На место следует пожарный поезд, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Как уточнили изданию в РЖД, пожар не влияет на движение поездов.

Ранее три припаркованных автомобиля загорелись на Рублевском шоссе в Москве. Площадь пожара составила 9 квадратных метров.

До этого огонь вспыхнул на кровле 4-этажного административного здания на ВДНХ в Москве. До прибытия пожарных из здания были выведены около 200 человек.

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