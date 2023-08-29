Жители Сосновского района Челябинской области не пострадали при крушении Ми-8

Фото: телеграм-канал SHOT

Жители Сосновского района Челябинской области, где потерпел крушение вертолет Ми-8, в результате ЧП не пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

Он добавил, что жилые постройки также не повреждены. На месте происшествия работают специальные службы. Власти региона оказывают им необходимое содействие.

Текслер сообщил, что, по предварительной информации, в результате крушения вертолета погибли три члена экипажа.

"Выражаю соболезнования родным и близким", – написал он.

Во вторник, 29 августа, в Сосновском районе Челябинской области рухнул вертолет Ми-8. Уточнялось, что он принадлежал ФСБ. Агентству рассказали, что вертолет выполнял учебный полет.

В экстренных службах назвали в качестве предварительной причины крушения отказ техники. Воздушное судно упало в поселке Прудном.

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