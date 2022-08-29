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Авиабомбу обнаружили в реке на набережной Академика Туполева в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"На набережной Академика Туполева, доме 9, строении 1, обнаружена авиационная бомба. По предварительной информации, ее достали со дна реки", – говорится в сообщении.

На место прибыли экстренные службы и правоохранительные органы.

Ранее в машине россиянина, который въезжал в автодорожный пункт Брест из Польши, обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство. По словам пограничников, предмет с проводами размером 5х9 сантиметров был прикреплен на днище авто в районе переднего пассажирского сиденья.

Позднее в СК Белоруссии сообщили, что найденный предмет не является взрывным устройством.

