Количество погибших при пожаре на юге Москвы выросло до восьми человек – источник

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Восемь человек погибли в результате пожара в общежитии на Алма-Атинской улице, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства добавил, что еще троих человек осматривают медики. Разбор завалов продолжается.

В свою очередь, Агентству "Москва" источник в экстренных службах сообщил, что все восемь погибших были постояльцами хостела. Уточняется, что площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что пожар начался в общежитии на Алма-Атинской улице дом 7, корпус 2. По предварительным данным, площадь составляла 100 квадратных метров. Позже стало известно о шести погибших. По словам собеседника агентства, пожар начался на первом этаже, где сдавались в аренду комнаты.

