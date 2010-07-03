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16:05

В Германии неизвестный толкнул под поезд женщину с ребенком

происшествия за рубежом

16:05

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Фото: ТАСС/ARMANDO BABANI/EPA

На вокзале Франкфурта-на-Майне неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд, сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

Женщину госпитализировали, ребенка спасти не удалось. По словам очевидцев, подозреваемый пытался толкнуть на рельсы еще одного человека.

40-летнего подозреваемого задержали на выходе с вокзала прохожие. Они удерживали мужчину до прибытия полиции. Сейчас его допрашивают.

Известно, что подозреваемый имеет африканское происхождение. О его мотивах и социальном статусе не уточняется.

Ранее в Филадельфии один человек погиб и пятеро получили ранения в результате стрельбы незадолго до начала съемок видеоклипа рэп-группы.

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происшествия за рубежом

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