У скульптуры "Родина-мать зовет" нашли боеприпасы времен войны

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Саперы Южного военного округа уничтожили снаряды времен Великой Отечественной войны, обнаруженные в Волгограде у скульптуры "Родина-мать зовет". Боеприпасы нашли при проведении реставрационных работ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

"Саперы мотострелкового соединения ЮВО уничтожили снаряды, найденные у подножья скульптуры "Родина-мать зовет" на Мамаевом кургане в Волгограде", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что боеприпасы ликвидировали на полигоне Прудбой. Речь идет о 76-миллиметровом артиллерийском снаряде, а также о гранате. Боевые взрывчатые вещества пролежали в земле более 70 лет.

Днем ранее на Поклонной горе состоялся салют в честь годовщины освобождения Бреста. Над столицей прогремело около 2500 фейерверков различных видов.