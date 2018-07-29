Более 11 тысяч человек эвакуировали в Италии из-за бомбы времен Второй мировой войны

29 июля, 16:26
Фото: ТАСС/crowdspark.com/Stefano Guidi
Более 11 тысяч жителей итальянского города Терни в Умбрии пришлось эвакуировать после того, как там обнаружили авиабомбу времен Второй мировой войны. Об инциденте сообщили в префектуре города.
По информации РИА Новости, американскую бомбу весом 250 килограммов нашли на стройке рядом с железнодорожной станцией.
Мэр города Леонардо Латини предупредил, что снаряд очень опасен и может взорваться. Первоначально людей начали эвакуировать из домов в радиусе 380 метров от стройки, однако, впоследствии радиус эвакуации решили расширить до 1,8 километра. Жителям посоветовали захватить с собой предметы первой необходимости и лекарства.
Когда людей вывели на безопасное расстояние, прибывшие на место ЧП военные саперы занялись обезвреживанием бомбы. Затем они вывезут снаряд подальше от города и подорвут. По предварительным оценкам специалистов, на это может потребоваться несколько часов.
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