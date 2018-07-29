В больницах остаются 14 пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье

29 июля, 10:07
Фото:портал мэра и правительства Москвы
После ДТП с автобусом на трассе А-107 в Домодедовском районе Подмосковья в больницах остаются 14 человек. Такие данные сообщили в экстренных службах региона.
"Госпитализированы 14 человек, еще десяти медицинская помощь оказана амбулаторно", − цитирует представителя экстренных служб РИА Новости.
Авария произошла в Домодедовском районе Московской области 28 июля. Рейсовый автобус, который вез артистов удмуртского народного ансамбля песни и пляски "Танок" в Ижевск после гастролей в Италии, опрокинулся. Жертв удалось избежать, однако, в результате аварии пострадали более 20 человек. В частности, для осмотра в Домодедовскую центральную районную больницу доставили 27 пострадавших, в том числе четырех детей и обоих водителей. Обстоятельства ДТП выясняются.
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