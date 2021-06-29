В Москве возбудили дело после нападения на съемочную группу ВГТРК

12:55
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
В Москве произошло нападение на съемочную группу ВГТРК, после чего было возбуждено уголовное дело. Как сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, подозреваемый задержан.
На съемочную группу напали квартирные рейдеры. Главные действующие лица репортажа, над которым работала журналистка Анастасия Полукеева, не захотели светиться на телевидении и пошли врукопашную.
"Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". При силовой поддержке сотрудников СОБР подозреваемый задержан", – сообщается на сайте столичного управления СК.
По информации следствия, инцидент произошел в квартире дома на Ломоносовском проспекте. Мужчина применил силу к сотрудникам телеканала "Россия 1", а также принуждал их отказаться от расследования.
Ранее драка произошла на северо-западе Москвы. Свидетели происходящего сообщили, что несколько человек напали на работников одного из магазинов на улице Народного Ополчения. Они были вынуждены защищаться.
На северо-западе Москвы произошла драка
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