Один человек погиб, трое пропали без вести во время паводка в Иркутской области

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Число жертв наводнения в Иркутской области может увеличиться до четырех, сообщает "Интерфакс".

По данным пресс-службы регионального правительства, во время паводка погиб один человек, трое пропали без вести, 16 госпитализированы.

В то же время говорить о точных цифрах можно будет после того, как схлынет вода. Внутри затопленных домов предстоит провести осмотр.

Ранее сообщалось, что три без вести пропали три жителя, в том числе ребенок. Из затопленных домов в Евдокимовском по реке на лодке самостоятельно попытались перебраться шесть человек: родители с ребенком, два старика и пожилая женщина. В какой-то момент лодка перевернулась, в результате четверо выплыли, а 8-летнего мальчика и 86-летнего мужчину унесло. В другом населенном пункте унесло женщину.

"При наводнении в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском и Чунском районах Иркутской области ",

В четырех районах Иркутской области объявлен режим ЧС: в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском и теперь уже Чунском. В последнем его ввели из-за подтопления рекой Чуной жилых домов в семи поселках.

По информации МЧС, на утро субботы в зоне действия паводка находится 31 населенный пункт. Подтоплено 3 тысячи 735 домов, в которых проживает более девяти тысяч человек, в том числе около двух тысяч детей, и 3 тысячи 747 приусадебных участков.

Дома также подтоплены в городе Нижнеудинске – более 1,3 тысячи, и в городе Тулуне – более 800. Перекрыто движение по федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Тулуне.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину докладывают о развитии ситуации с подтоплениями в Иркутской области.

В Иркутской области из зоны наводнения эвакуировали уже более 500 человек. При этом уровень воды в реках продолжает подниматься.

Многие жители до последнего отказываются покидать свои дома. Спасатели снимают людей с крыш. Для пострадавших открыто 17 пунктов временного размещения.