В Сети появились кадры из московской квартиры, из окна которой выпала девочка

В Сети появились кадры из московской квартиры, из окна которой выпал ребенок. На кадрах можно наблюдать захламленные комнаты, мусор, разбросанные вещи и общий беспорядок.

Прокуратура даст оценку по исполнению требований законов о несовершеннолетних, в том числе действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей.

Происшествие случилось в доме на 2-й Песчаной улице в Москве. Девочка 2020 года рождения выпала из окна восьмого этажа. От полученных травм она умерла на месте. Уточнялось, что в момент падения в квартире находился отец девочки.

Савеловская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.