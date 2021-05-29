Пожар на строительном рынке в Сочи ликвидирован

Фото: скриншот с видео telegram-канала "112"

Пожар на строительном рынке в Центральном районе Сочи полностью потушен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, полная ликвидация произошла в 01:21 по московскому времени. О причинах пожара пока ничего не известно.

По данным спасателей, площадь возгорания составила порядка 800 квадратных метров, горели торговые павильоны. Данных о пострадавших пока нет.

28 мая пожар произошел в Москве в районе Старого Толмачевского переулка. Из-за этого были введены временные ограничения движения.