Пьяная москвичка ударила знакомую ножом в живот

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Женщина ударила ножом в живот знакомую во время ссоры на северо-востоке Москвы.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе МВД по городу, инцидент произошел 26 апреля в районе Лосиноостровский по адресу: улица Стартовая, дом 23, корпус 1.

Отмечается, что после совместного распития спиртных напитков женщина 1992 года рождения в ссоре нанесла удар ножом в живот знакомой 1993 года рождения.

Пострадавшая была госпитализирована с колото-резаным ранением живота. 27 апреля в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.

20 апреля женщина в Москве ударила мужчину ножом в грудь. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию с проникающим ранением.