СК проверяет информацию о детях, запертых в столичной квартире горящего дома

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет инициировал проверку по сообщениям СМИ о двух маленьких детях, оказавшихся запертыми в квартире в многоэтажном доме в Москве, где произошел пожар, сообщает РИА Новости.

Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также установить личности родителей детей.

Пожар произошел на пятом этаже жилого дома по улице Мариупольской. Загорелись личные вещи и мебель на площади четырех квадратных метров. Возгорание оперативно ликвидировали.

В ходе последующей проверки с восьмого этажа из квартиры спасли двоих детей. Информации о пострадавших не поступало.