Военная прокуратура проверяет факт побега сержанта из части в Тверской области

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Военная прокуратура проводит проверку по факту бегства и гибели старшего сержанта с автоматом из воинской части города Ржева в Тверской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главную военную прокуратуру.

"Военная прокуратура Тверского гарнизона проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности военной службы и сохранности оружия и боеприпасов. По ее результатам, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования", – сказано в сообщении.

Старший сержант-контрактник Денис Белоусов "самовольно оставил" часть 51592, прихватив полученный от дежурного автомат. Вскоре его нашли мертвым в заброшенном доме недалеко от части.

По факту гибели возбуждено уголовное дело. Белоусову было 26 лет. Мотивы его поступка пока неизвестны.