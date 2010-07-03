Из квартиры пенсионера после пожара украли более 2 млн рублей

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Из квартиры пенсионера на следующий день после пожара украли более двух миллионов рублей. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Пожар в квартире, располагающейся на Зеленом проспекте в Москве, произошел 3 марта. На следующий день мужчина 1958 года рождения сообщил в полицию о пропаже 2,2 миллиона рублей.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что неизвестный свободным доступом совершил кражу денежных средств, принадлежавших пенсионеру. Преступление произошло не позднее 20:10 3 марта.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. В настоящий момент идет поиск злоумышленника.

20 марта столичные полицейские задержали мужчину, укравшего из квартиры на Ялтинской улице денежные средства и ювелирные изделия. Подозреваемый рассказал, что проник в квартиру путем подбора ключей. Похищенные украшения он сдал в ломбард. Ущерб от его действий составил семь миллионов рублей.

