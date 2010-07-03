Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:37

Задержан мужчина, похитивший 7 млн рублей из квартиры в Северном Бутове

криминал

12:37

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/belchonock

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в краже из квартиры на юго-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по столице в среду, 20 марта.

В полицию обратилась 55-летняя женщина, занимающаяся продажей одежды. Она рассказала, что пока была в командировке, из ее квартиры на улице Грина вынесли денежные средства и ювелирные украшения. Ущерб составил семь миллионов рублей.

Под подозрение полиции попал 39-летний житель столицы. Его задержали на Ялтинской улице. Подозреваемый рассказал, что проник в квартиру путем подбора ключей, а похищенные ювелирные изделия сдал в ломбард.

Против него возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража"). Подозреваемый помещен под подписку о невыезде.

Ранее столичные полицейские задержали подозреваемого в краже двух велосипедов общей стоимостью около 500 тысяч рублей. Им оказался 31-летний приезжий. Правоохранители изъяли похищенное имущество, а подозреваемого поместили под стражу.

Читайте также

криминал

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика