Задержан мужчина, похитивший 7 млн рублей из квартиры в Северном Бутове

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Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в краже из квартиры на юго-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по столице в среду, 20 марта.

В полицию обратилась 55-летняя женщина, занимающаяся продажей одежды. Она рассказала, что пока была в командировке, из ее квартиры на улице Грина вынесли денежные средства и ювелирные украшения. Ущерб составил семь миллионов рублей.

Под подозрение полиции попал 39-летний житель столицы. Его задержали на Ялтинской улице. Подозреваемый рассказал, что проник в квартиру путем подбора ключей, а похищенные ювелирные изделия сдал в ломбард.

Против него возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража"). Подозреваемый помещен под подписку о невыезде.

Ранее столичные полицейские задержали подозреваемого в краже двух велосипедов общей стоимостью около 500 тысяч рублей. Им оказался 31-летний приезжий. Правоохранители изъяли похищенное имущество, а подозреваемого поместили под стражу.

