Подозреваемого в кражах двух автомобилей задержали в Чехове

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении серии краж автомобилей, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в ГУ МВД России по Московской области, в Чехове злоумышленник в ночное время похитил два автомобиля. Общая сумма ущерба составила более 1,2 миллиона рублей.

Правонарушитель был задержан в гаражном боксе по улице Маркова в момент разбора одной из угнанных машин. Задержанным оказался ранее судимый 33-летний житель ближнего зарубежья.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Кража" и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время устанавливается причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений на территории Московской области.

Ранее сообщалось, что автомобиль Toyota Land Cruiser 200 стоимостью около четырех миллионов рублей похитили в столичном районе Черемушки. Возбуждено уголовное дело.