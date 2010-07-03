Полиция в Москве задержала подозреваемого в краже двух велосипедов

На востоке Москвы сотрудники полиции задержали подозреваемого в кражах двух велосипедов общей стоимостью около 500 тысяч рублей, передает Агентство "Москва".
Как уточнили в МВД, в полицию обратился 37-летний житель столицы. Он сообщил, что оставил велосипед стоимостью 350 тысяч рублей в межквартирном холле в одном из домов на улице Краснобогатырская, а спустя некоторое время обнаружил его пропажу.
Позднее сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Космонавтов. Злоумышленником оказался 31-летний приезжий.
Было установлено, что мужчина причастен к совершению аналогичного преступления на улице Наримановская. С этого адреса молодой человек похитил велосипед стоимостью более 100 тысяч рублей. Похищенное имущество изъято.
Возбуждены уголовные дела по статье "Кража". Подозреваемый арестован.
Ранее сообщалось, что в Чехове задержали подозреваемого в совершении серии краж автомобилей.
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