Адвокаты владельца бренда "Олейна" Ванецяна опровергли информацию о его аресте

Фото: телеграм-канал SHOT

Информация об аресте владельца бренда "Олейна" Карена Ванецяна не соответствует действительности. Это следует из заявления группы его адвокатов, опубликованного в соцсети Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Карен Ванецян – на свободе, и слухи о том, что он находится под стражей, не соответствуют действительности", – говорится в сообщении.

Адвокаты пояснили, что Ванецян ведет предпринимательскую деятельность в ряде стран и не проживает на постоянной основе в Армении. Заявления Генпрокуратуры Армении о том, что предприниматель отмывает денежные средства, являются лишь "версией" ведомства, поскольку не подкреплены доказательствами, указали в заявлении.

По версии стороны защиты, Ванецяну приписывают действия, к которым он не имеет теоретического и практического отношения.

В заключение адвокаты обратили внимание, что решение о заочном аресте предпринимателя было принято с множеством процессуальных нарушений, обжаловано в Кассационном суде, в связи с чем не вступило в законную силу.

До этого о задержании Ванецяна сообщили СМИ. По информации их источника, это произошло на Новом Арбате в Москве.

В связи со случившимся, отмечал собеседник СМИ, Россия сообщила о задержании бизнесмена властями Армении. В самой республике Ванецяну в качестве меры пресечения избрали арест.

