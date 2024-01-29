Владельца бренда "Олейна" задержали в Москве – СМИ

Фото: depositphotos/doomu

В центре Москвы на Новом Арбате задержали основного владельца холдинга Exoil Group Карена Ванецяна, объявленного в розыск в Армении по делу об отмывании денег с использованием должностных полномочий, сообщает РБК со ссылкой на источник.

Россия сообщила о задержании бизнесмена властями Армении. В самой республике Ванецяну в качестве меры пресечения избрали арест.

Ванецян – владелец крупнейшей в России компании по производству масла, владеющей брендами Ideal и "Олейна". По данным телеграм-каналов, он является гражданином Армении и Швейцарии. Также сообщается, что он брат бывшего главы Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна.

По версии следствия, в 2018 году Карен Ванецян приобрел и управлял за 15,5 миллиона долларов 12,5% акций Зангезурского медно-молибденового комбината, которые фактически принадлежали послу Армении в Ватикане. По мнению следователей, в результате всех незаконных сделок Ванецян получил 35 миллионов долларов.

В ноябре 2020 года в Ереване задержали бывшего директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна по подозрению в подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна. Ванецяна обвинили по статьям "Соучастие в незаконном приобретении, сбыте, хранении оружия", "Подготовка узурпации власти", "Подготовка убийства государственного, политического или общественного деятеля, совершенная группой лиц по предварительному сговору". Позже его освободили.