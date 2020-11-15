Подозреваемого в покушении на Пашиняна освободили в зале суда

Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Задержанного по подозрению в покушении на премьер-министра Армении Никола Пашиняна и узурпации власти освободили. Экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян покинул зал суда, передает ТАСС.

"Меня обвинили в преступлениях, которые я не совершал", – сообщил Ванецян. По словам бывшего главы СНБ, его намерены отстранить от политических процессов.

Планируется, что Ванецян еще вернется в зал суда 15 ноября из-за ряда формальностей.

Ранее стало известно, что при обысках сотрудники СНБ обнаружили большое количество оружия и боеприпасов. Найдены пулеметы, гранатометы, винтовки с оптическим прицелом, патроны, взрыватели, детонаторы и запалы.

Подписание соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе прошло 10 ноября. В документ вошел пункт о введении в район Карабаха российских миротворцев.

Некоторые граждане выразили критику условиям прекращения огня. 17 политических партий Армении созвали митинг с требованием отставки премьер-министра Армении.