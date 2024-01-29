Двухлетний ребенок погиб в квартире в Екатеринбурге, пока отец спал

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Двухлетняя девочка умерла в квартире в Екатеринбурге, пока ее отец спал. Информация о происшествии появилась в официальном телеграм-канале областной прокуратуры.

"По предварительной информации, в воскресенье, 28 января, в вечернее время малолетняя девочка, 2021 года рождения, находясь дома в квартире в Железнодорожном районе Екатеринбурга, получила электротравму (удар током)", – уточняется в публикации.

В момент происшествия девочка была дома с отцом, старшими братом и сестрой. Пока мужчина спал, дети смотрели телевизор. Когда он проснулся, ребенок уже был без сознания.

Мужчина решил отвезти девочку к ее матери на работу, где ей вызвали скорую. Ребенок был уже мертв, когда приехали врачи.

В прокуратуре отметили, что точную причину можно будет назвать только после судебно-медицинской экспертизы. Надзорное ведомство намерено провести проверку по данному инциденту.

Ранее годовалый мальчик скончался в Кемеровской области, предположительно, задев провод зарядки от телефона, включенного в розетку. Ребенок находился в квартире дома в Заводском районе с родителями. По факту произошедшего СК возбудил дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Причинение смерти по неосторожности").



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