29 января, 14:14Происшествия
Специалисты обезвредили взрывчатку на сбитом в Ярославле дроне
Фото: телеграм-канал Readovka
Специалисты обезвредили взрывчатку на сбитом в Ярославской области БПЛА, в настоящее время завод "Славнефть-ЯНОС" осуществляет деятельность в штатном режиме. Об этом губернатор региона Михаил Евраев рассказал в своем телеграм-канале.
По его словам, спецслужбы области провели обследование дрона.
"Благодаря эффективной работе взрывотехников УФСБ и Управления Росгвардии по Ярославской области боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена. Угроза безопасности топливо-энергетического комплекса нейтрализована", – написал он.
В понедельник, 29 января, российская система радиоэлектронной борьбы нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" пресекла атаку дрона в Ярославской области.
По словам Евраева, на территории ЧП работают правоохранительные органы и специальные службы. Никто не пострадал, возгорания не произошло.
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