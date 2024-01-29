Специалисты обезвредили взрывчатку на сбитом в Ярославле дроне

Фото: телеграм-канал Readovka

Специалисты обезвредили взрывчатку на сбитом в Ярославской области БПЛА, в настоящее время завод "Славнефть-ЯНОС" осуществляет деятельность в штатном режиме. Об этом губернатор региона Михаил Евраев рассказал в своем телеграм-канале.

По его словам, спецслужбы области провели обследование дрона.

"Благодаря эффективной работе взрывотехников УФСБ и Управления Росгвардии по Ярославской области боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена. Угроза безопасности топливо-энергетического комплекса нейтрализована", – написал он.

В понедельник, 29 января, российская система радиоэлектронной борьбы нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" пресекла атаку дрона в Ярославской области.

По словам Евраева, на территории ЧП работают правоохранительные органы и специальные службы. Никто не пострадал, возгорания не произошло.

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