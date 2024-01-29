Система РЭБ нефтеперерабатывающего завода пресекла атаку дрона в Ярославской области

Фото: телеграм-канал Readovka

Система радиоэлектронной борьбы нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" предотвратила атаку беспилотника в Ярославской области. Об этом губернатор региона Михаил Евраев написал в своем телеграм-канале.

"На месте происшествия работают правоохранительные органы и специальные службы. Пострадавших нет, возгорания нет", – сообщил он.

Утром в понедельник, 29 января, на территории Неклиновский района Ростовской области был сбит беспилотник. Как уточнил губернатор региона Василий Голубев, атака была пресечена с помощью системы РЭБ. Пострадавших нет, однако частично были повреждены остекление и стены нескольких корпусов в загородном лагере.

До этого стало известно, что средства ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области. Это подтвердили в Минобороны России.

Стало известно о предотвращении Росгвардией и ФСБ терактов в Брянской и Калужской областях