В Улан-Удэ учителя отстранили от работы после скандала с противогазами

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Учителя, который заставил опоздавших семиклассников провести весь урок ОБЖ в противогазах, отстранили от работы с классом. Об этом сообщили РИА Новости в комитете образования мэрии Улан-Удэ.

"Проведена служебная проверка. Учителю применено дисциплинарное взыскание", – подчеркнули в ведомстве. Там также рассказали, что отстраненный преподаватель уже извинился за свой поступок перед самими школьниками и их родителями. По информации ведомства, после скандала с противогазами в школе провели совещание и педсовет.

Ранее родители семиклассников обратились к детскому омбудсмену Бурятии с жалобами на нарушения прав их детей. Они рассказали, что преподаватель ОБЖ школы №58 в Улан-Удэ заставил двух опоздавших учеников сидеть на уроке в противогазах. Когда эти сведения подтвердились, учителю объявили дисциплинарное взыскание. Региональный главк СК начал доследственную проверку.