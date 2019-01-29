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18:34

В Улан-Удэ учителя отстранили от работы после скандала с противогазами

происшествия дети

18:34

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Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Учителя, который заставил опоздавших семиклассников провести весь урок ОБЖ в противогазах, отстранили от работы с классом. Об этом сообщили РИА Новости в комитете образования мэрии Улан-Удэ.

"Проведена служебная проверка. Учителю применено дисциплинарное взыскание", – подчеркнули в ведомстве. Там также рассказали, что отстраненный преподаватель уже извинился за свой поступок перед самими школьниками и их родителями. По информации ведомства, после скандала с противогазами в школе провели совещание и педсовет.

Ранее родители семиклассников обратились к детскому омбудсмену Бурятии с жалобами на нарушения прав их детей. Они рассказали, что преподаватель ОБЖ школы №58 в Улан-Удэ заставил двух опоздавших учеников сидеть на уроке в противогазах. Когда эти сведения подтвердились, учителю объявили дисциплинарное взыскание. Региональный главк СК начал доследственную проверку.

происшествия дети

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