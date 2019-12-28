В Казахстане запустят поезд для пассажиров авиакомпании Bek Air

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Дополнительный поезд по маршруту Нур-Сультан – Алматы запустят в Казахстане для пассажиров авиакомпании Bek Air. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу местного министерства индустрии и инфраструктурного развития.
Деятельность перевозчика временно ограничили из-за расследования трагедии, произошедшей накануне.
"Для не вылетевших пассажиров рейсами авиакомпании Bek Air будет организован дополнительный поезд сообщением Нур-Султан – Алматы", – заявили в Мининдустрии Казахстана.
Сообщается, что первый рейс поезда запланирован на 30 декабря с прибытием в Алматы на следующий день. В составе 16 новых купейных вагонов.
Примерно 100 авиарейсов компании Bek Air приостановили после того, как в районе Алматы потерпел крушение самолет Fokker-100. Во время взлета борт потерял высоту, пробил бетонное ограждение на взлетно-посадочной полосе и упал в районе жилого сектора.
В результате аварии погибли 12 человек. Ранения разной степени тяжести получили 67 пассажиров.