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Психолог рассказал, что поможет справиться с аэрофобией

Знать себя и свои страхи. Психолог дал советы, как преодолеть аэрофобию
общество эксклюзив

Фото: depositphotos/ak12m@hotmail.com

Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в интервью Москве 24 объяснил, как можно бороться с аэрофобией. Специалист дал несколько рекомендаций, которые помогут проще перенести полет.

"В большинстве случаев аэрофобы боятся за свое самочувствие во время полета. Есть несколько способов снижения тревожности. Самый короткий – нормализация дыхания, потому что страх проявляется телесно, и в результате выработки адреналина запускается множество физиологических процессов: учащается сердцебиение, повышается температура тела. Есть специальные дыхательные техники – можно просто дышать, плавно считая свои выдохи и делая небольшие задержки, не вдыхая при этом много воздуха", – говорит эксперт.

Общее самочувствие важно. Физически человек должен чувствовать себя отлично, потому что чем хуже он себя ощущает, тем выше будет его эмоциональность и тревожность. Нужен отличный сон, никакого застолья перед полетом, чтобы человек проснулся с хорошим настроением и здравым умом.
Павел Жавнеров
психолог по тревожным расстройствам

Жавнеров добавил, что перед поездкой нужно разобрать все возможные варианты развития событий. Основной страх это то, что с самолетом может произойти авария. "Например, при посадке самолет будет сильно трясти, он может попасть в зону турбулентности", – отметил специалист.

Что же касается каких-то лайфхаков для того, чтобы проще справится с аэрофобией, психолог сказал, что как таковых их нет, потому что это фундаментальная проблема большого количества людей, ее нужно решать достаточно основательно. "Когда человек боится полететь – это следствие повышенной тревожности в целом. И без снижения общей тревожности человек не сможет перестать бояться", – подчеркнул он.Тем не менее эксперт назвал, что поможет сделать полет комфортнее.

Любые успокоительные могут помочь чувствовать себя спокойнее, но все зависит от дозы и от того, какие это лекарства. Есть транквилизаторы, а есть легкие травяные настойки. Лучше принимать то, что человек принимал раньше, что на него положительно действовало, а не экспериментировать перед полетом.
Павел Жавнеров
психолог по тревожным расстройствам

Самолет авиакомпании Bek Air, выполнявший в пятницу рейс из Алма-Аты в Нур-Султан, при взлете потерпел крушение.

По имеющимся данным, 27 декабря в 7:22 (4:22 по московскому времени) рейс № Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алма-Ата – Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. После этого произошло столкновение самолета с двухэтажным строением.

По последним данным, в результате происшествия погибли 12 человек, среди погибших оказался и командир воздушного судна.

В генконсульстве РФ в Казахстане подчеркнули, что россиян на борту не было.

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