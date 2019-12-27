Психолог рассказал, что поможет справиться с аэрофобией

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Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в интервью Москве 24 объяснил, как можно бороться с аэрофобией. Специалист дал несколько рекомендаций, которые помогут проще перенести полет.
"В большинстве случаев аэрофобы боятся за свое самочувствие во время полета. Есть несколько способов снижения тревожности. Самый короткий – нормализация дыхания, потому что страх проявляется телесно, и в результате выработки адреналина запускается множество физиологических процессов: учащается сердцебиение, повышается температура тела. Есть специальные дыхательные техники – можно просто дышать, плавно считая свои выдохи и делая небольшие задержки, не вдыхая при этом много воздуха", – говорит эксперт.
Жавнеров добавил, что перед поездкой нужно разобрать все возможные варианты развития событий. Основной страх это то, что с самолетом может произойти авария. "Например, при посадке самолет будет сильно трясти, он может попасть в зону турбулентности", – отметил специалист.
Что же касается каких-то лайфхаков для того, чтобы проще справится с аэрофобией, психолог сказал, что как таковых их нет, потому что это фундаментальная проблема большого количества людей, ее нужно решать достаточно основательно. "Когда человек боится полететь – это следствие повышенной тревожности в целом. И без снижения общей тревожности человек не сможет перестать бояться", – подчеркнул он.Тем не менее эксперт назвал, что поможет сделать полет комфортнее.
Самолет авиакомпании Bek Air, выполнявший в пятницу рейс из Алма-Аты в Нур-Султан, при взлете потерпел крушение.
По имеющимся данным, 27 декабря в 7:22 (4:22 по московскому времени) рейс № Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алма-Ата – Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. После этого произошло столкновение самолета с двухэтажным строением.
По последним данным, в результате происшествия погибли 12 человек, среди погибших оказался и командир воздушного судна.
В генконсульстве РФ в Казахстане подчеркнули, что россиян на борту не было.
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