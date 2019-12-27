Президент Казахстана поручил проверить авиакомпании страны после ЧП

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил проверить все авиакомпании и объекты авиационной инфраструктуры страны после крушения самолета в Алма-Ате, сообщается на сайте главы государства.

В резиденции президента состоялось экстренное совещание. Помимо прочего, он поручил провести объективное расследование причин и обстоятельств ЧП, принять меры по завершению комплектования АО "Авиационная администрация Казахстана". Специалисты выяснят, законна ли частная застройка в непосредственной близости к границе аэропорта.

Токаев заявил, что правительственная комиссия, созданная для расследования причин происшествия, доложит об итогах работы 10 января. Ее возглавляет премьер Казахстана Аскар Мамин.

ЧП произошло утром 27 декабря. Самолет авиакомпании Bek Air вылетал из аэропорта Алма-Аты в Нур-Султан.

Во время взлета лайнер потерял высоту и пробил бетонное ограждение. После этого он столкнулся с двухэтажным строением.

На борту было 98 человек, погибли 12. По данным генконсульства РФ, россиян на борту не было.

Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. 28 декабря объявлено днем общенационального траура.