Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

27 декабря, 18:55

Президент Казахстана поручил проверить авиакомпании страны после ЧП

происшествия за рубежом

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил проверить все авиакомпании и объекты авиационной инфраструктуры страны после крушения самолета в Алма-Ате, сообщается на сайте главы государства.

В резиденции президента состоялось экстренное совещание. Помимо прочего, он поручил провести объективное расследование причин и обстоятельств ЧП, принять меры по завершению комплектования АО "Авиационная администрация Казахстана". Специалисты выяснят, законна ли частная застройка в непосредственной близости к границе аэропорта.

Токаев заявил, что правительственная комиссия, созданная для расследования причин происшествия, доложит об итогах работы 10 января. Ее возглавляет премьер Казахстана Аскар Мамин.

ЧП произошло утром 27 декабря. Самолет авиакомпании Bek Air вылетал из аэропорта Алма-Аты в Нур-Султан.

Во время взлета лайнер потерял высоту и пробил бетонное ограждение. После этого он столкнулся с двухэтажным строением.

На борту было 98 человек, погибли 12. По данным генконсульства РФ, россиян на борту не было.

Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. 28 декабря объявлено днем общенационального траура.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика