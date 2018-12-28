"О чужом ребенке подумай". Охранник – об инциденте с машиной детской реанимации

Водитель заблокировал машину детской реанимации у больницы
Следователи проверяют видео, на котором водитель белой Kia Rio не пропустил машину детской реанимации и устроил драку, передает телеканал Москва 24.
Инцидент произошел на территории больницы святого Владимира. На записи видно, что на встречу иномарке выехала скорая. Машины могли бы разъехаться, если бы легковушка не перегородила выезд из больницы – водитель встал ровно в проезде и отказался уступать дорогу.
На помощь врачам пришли охранники. Однако в ответ на замечания автохам устроил драку. Как рассказал телеканалу Москва 24 охранник, в машине у мужчины сидел ребенок.
"Я ж ему говорю, ты о своем думаешь ребенке, ты о чужом подумай! Вспылил он, есть такие люди, эмоциональные", – отметил он.
Ранее и.о. главы управления СК по Москве Андрей Стрижов поручил сотрудникам ведомства провести доследственную проверку по факту случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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