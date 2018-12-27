СК проверяет информацию о препятствовании проезду машины детской реанимации

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Следователи проверяют информацию о водителе, который не пропустил машину детской реанимации в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

И.о. главы управления СК по Москве Андрей Стрижов поручил сотрудникам ведомства провести доследственную проверку после сообщений СМИ о том, что в столице водитель отказался пропустить машину детской реанимации. Следователи выясняют обстоятельства случившегося, пояснили в СК. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – сказано в сообщении ведомства.

По информации СМИ, водитель иномарки не пропустил машину детской реанимации, когда та ехала на вызов с территории одной из столичных больниц. Охранники попыталась помочь врачам, однако, автомобилист набросился на них.